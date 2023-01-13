Врач Скрябин развеял популярный миф о пользе алкоголя в холодную погоду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Психиатр-нарколог, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин предупредил россиян, что длительное употребление алкоголя на новогодних каникулах приводит к пагубным последствиям.

По его словам, допустимая доза алкоголя равна нулю. Дело в том, что он очень токсичен и оказывает негативное воздействие практически на все внутренние органы.

Эксперт также развеял популярный миф о пользе спиртных напитков в холодную погоду. Об этом пишет Lenta.ru.

- Дополнительная "сезонная" опасность алкоголя заключается в распространенном мнении о том, что спиртные напитки якобы полезны в холодную погоду для "согревания". На самом деле прием алкоголя снижает температуру тела независимо от температуры воздуха на улице за счет расширения сосудов, - объяснил доктор.

Ранее ФАН писал, что употребление спиртного может нанести большой вред органам мочеполовой системы. Как пояснил главный внештатный специалист-уролог Минздрава Самарской области Сергей Пикалов, особенно страдают почки.

Также телеканал "360" сообщал, что избавиться от похмелья на утро после праздников поможет обильное питье жидкости. Кроме того, для запуска обмена веществ важно не отказываться и от еды.