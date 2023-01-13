Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на улице Советской Армии в Москве

В ближайшее время мужчину могут отправить под арест Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подозреваемый в убийстве жительницы Москвы в квартире жилого дома на улице Советской Армии задержан. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Известно, что задержание было произведено в Московской области в городе Балашиха. Подозреваемым в совершении данного жестокого преступления оказался племянник убитой женщины.

Согласно данным московского надзорного ведомства, мужчина расправился со своей родной тетей, зарезав ее (по данным прокуратуры, он нанес своей жертве сразу несколько ножевых ранений). Предполагается, что поводом для совершения преступления стал некий земельный спор, возникший между двумя родственниками.

Как отмечают в прокуратуре Москвы, в ближайшее время подозреваемого могут заключить под стражу и отправить в следственный изолятор. Известно, что соответствующее ходатайство уже вскоре будет направлено в одну из судебных инстанций. Кроме того, в ближайшее время задержанному также могут официально предъявить обвинения по статьей УК РФ "Убийство", мужчине грозит длительный срок тюремного заключения.