Военный эксперт рассказал о главных преимуществах российского танка Т-90М Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский танк Т-90М, замеченный в зоне проведения боевых действий на Украине, сейчас является одним из самых продвинутых в мире.

По оценке военного эксперта, капитан первого ранга запаса Василия Дандыкина, от конкурентов такую машину отличает высокая маневренность и выдающаяся защита.

- Это самый продвинутый танк, не считая "Арматы". Он сделан на базе Т-90. Это танк четвертого поколения, очень модернизованный, с расширенными возможностями. В частности, там новая башня, система управления танком, более мощный двигатель. Но главное - мощная защит, - рассказал Дандыкин в беседе с изданием Lenta.ru.

Тем временем, ФАН писал, что боевое слаживание экипажей танкового батальона новейших российских танков Т-14 "Армата". Как объяснил военный эксперт Василий Кашин, в случае отправки этих машин на Украину, они серьезно усилят боевую мощь российской армии.

При этом "Пятый канал" обращает внимание на то, что Великобритания давно готовится отправить в помощь Украине свои танки Challenger. Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что Challenger - вполне себе нормальный танк, но и у него есть весомые нюансы, которые перевешивают чашу весов в пользу российской гусеничной машины.