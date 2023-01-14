Диетолог рассказала, как избавиться от 2-3 кг после новогодних праздников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач диетолог-эндокринолог Елена Щетинина рассказала россиянам, как избавиться от 2-3 кг после новогодних праздников.

Прежде всего, как считает эксперт, стоит перейти на правильное питание и применять принцип тарелки, убирая лишние калории.

- Принцип тарелки, это когда 100 граммов лежит мяса, рыбы или птицы в готовом виде, 100 граммов крахмалистых продуктов (картофель, макароны, крупы) что-то или бобовое, плюс 100-200 граммов овощей, небольшой кусочек хлеба, 20-25 граммов. Вот этот принцип тарелки на обед, ужин и даже завтрак, - объяснила она РИАМО.

Диетолог также добавила, что в течение дня человек может употреблять фрукты по 150 граммов, 2 чайные ложки сахара, 1 конфету, 1 печенье.

Избавиться от набранных за новогодние праздники лишних килограммов помогут разгрузочные дни. О лучшей диетической программе "Известиям" рассказала врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.