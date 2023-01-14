Педиатр Пружинин: Купание детей в проруби может привести к холодовому шоку Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-педиатр "Теледоктор24" Марк Пружинин предупредил, что купание детей в проруби на Крещение может привести к холодовому шоку.

Кроме того, это может грозит тяжелым простудным заболеваниям и обострению хронических болезней. С точки зрения академической педиатрии купания в проруби детям категорически запрещены вплоть до 16 лет, напомнил доктор. Об этом пишет Газета.Ru.

Все дело в том, что это обусловлено несовершенством процессов терморегуляции у детей и особенностями пубертатного периода. А купание детей в проруби не является закаливанием, а, наоборот, служит стрессом.

- Купание в ледяной воде – это стресс для взрослого организма, а для детского – потрясение, которое, помимо физических нарушений, может повлечь за собой ментальные проблемы, - предостерег врач.

Ранее RT писал, что специалисты МЧС России проверят во всех регионах страны безопасность подготовленных купелей к крещенским купаниям. Также водолазы МЧС проверят дно естественных водоёмов под иорданями.

А "Известия" сообщали, что Крещение в Москве пройдет без крещенских морозов. По словам научного руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанда, пока все прогнозы говорят об отсутствии морозов в праздничный день, однако более точный прогноз будет возможен позже.