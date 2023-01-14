Небензя назвал ярмаркой лицемерия созываемые Западом заседания Совбеза ООН по Украине

Василий Небензя выступил с важным заявлением на площадке ООН Фото: REUTERS

Созываемые западными странами заседания Совета Безопасности ООН по Украине напоминают ярмарку лицемерия. С таким заявлением выступил постпред РФ при Организации Объединенных наций Василий Небензя.

"У хорошо известного в нашей стране британского писателя Уильяма Теккерея есть роман "Ярмарка тщеславия". Нам же заседания по Украине, созываемые нашими бывшими западными партнерами, все больше напоминают ярмарку лицемерия", - отметил Небензя, заявив о полной бессмысленности всех подобных заседений.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский публично заявил о том, что российская военная спецоперация на Украине ни в коем случае не нацелена на "расчленение" этой страны и проведение некой "деукраинизации". Также речи ни в коем случае не идет и о смене политического режима на Украине. По словам Полянского, цели и задачи СВО были четко перечислены российским президентом Владимиром Путиным - защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны украинских войск, а также денацификация и демилитаризация Украины.

Высокопоставленный дипломат отметил, что фактически задачей российской спецоперации на Украине является защита прав человека в этой стране. Полянский подчеркнул, что РФ защищает и продолжит защищать права и свободы русскоязычных граждан Украины, которые до этого подвергались многолетним притеснениям со стороны киевского режима.