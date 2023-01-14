Стоматолог Бойцова предупредила о потере зубов из-за алкоголя Фото: Иван МАКЕЕВ

Стоматолог-ортопед Евгения Бойцова предупредила россиян, что употребление алкоголя для человека грозит разрушением и выпадением зубов.

Кроме того, спиртные напитки влияют на их чувствительность и развитие патологических процессов в полости рта. Об этом пишет Газета.Ru.

Это связано с тем, что в алкоголе содержится этанол или этиловый спирт, который способен вымывать кальций, являющийся основным строительным элементом твердых тканей зуба.

- Из-за этого зубы теряют свою прочность, развивается кариес, увеличивается чувствительность. Также это становится причиной быстрого разрушения зубов. Помимо прочего, этанол вымывает железо, цинк и другие минеральные вещества, - объяснила доктор.

Ранее "Пятый канал" сообщал, что кариес - самое распространенное заболевание в мире. Он является причиной потери зубов в 90% случаев и приводит к разрушению тканей зуба. Вызывающие кариес и заболевания десен бактерии питаются остатками пищи на зубах. Они скапливаются в углублениях, на эмали, вдоль десны и между зубами.