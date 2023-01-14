Глава Минфина США Йеллен предупредила об угрозе дефолта в стране

Джанет Йеллен сделала важное заявление о ситуации в американской экономике Фото: REUTERS

Дефолт угрожает США в июне 2023 года, если Конгресс Соединенных Штатов не повысит лимит государственного долга, говорится в письме, направленном американским законодателям от имени министра финансов страны Джанет Йеллен.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, в документе также указано, что установленный законом потолок госдолга в $31,4 трлн, скорее всего, будет достигнут в Соединенных Штатах уже довольно-таки скоро - 19 января нынешнего года.

При этом Йеллен в обращении к членам Конгресса США подчеркивает, что ситуация в американской экономике является контролируемой и риск дефолта не расценивается как высокий (тем не менее, полностью его вероятность не исключается).

Глава американского Минфина отметила, что проблемы Соединенных Штатов с государственным долгом будут решаться властями постепенно, в рамках давно избранной стратегии. Поэтому, если никаких неожиданностей не произойдет, экономические процессы в стране продолжат развиваться в прежнем режиме.