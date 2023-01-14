Китайский дипломат Чжан Цзюнь сделал важное заявление о конфликте на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рождественское прекращение огня, объявленное Москвой, позволило людям провести праздник в мире, Китай надеется на всеобъемлющее перемирие в будущем. Соответствующее публичное заявление в ходе заседания Совета безопасности ООН сделал постпред КНР Чжан Цзюнь.

"Объявление Россией 36-часового прекращения огня на Рождество позволило людям провести праздник в мире и предоставило удобные условия гуманитарным структурам для доставки помощи, это следует поприветствовать", - пояснил высокопоставленный китайский дипломат, выступая на площадке Организации объединенных наций.

Ранее первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко заявил о том, что Вооруженные силы РФ неукоснительно соблюдали режим прекращения огня в рождественские праздники.

Однако, как подчеркнул высокопоставленный кремлевский чиновник, со стороны боевиков Вооруженных сил Украины в это же самое время имели место многочисленные провокации: в частности, одно из наиболее вопиющих провокаций стала попытка атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на город Севастополь прямо в рождественскую ночь (украинский БПЛА, пытавший атаковать город, был успешно сбит российскими системами противовоздушной обороны).