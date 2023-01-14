Небензя заявил, что Украина фактически превратилась в принадлежащую НАТО ЧВК

Василий Небензя полагает, что Украина превращается в полностью подконтрольную Западу ЧВК Фото: REUTERS

Украина превратилась в частную военную компанию (ЧВК), принадлежащую НАТО, которую снабжают вооружением, деньгами, а затем указывают, куда стрелять. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Украина, по сути, превратилась в натовскую ЧВК. Ей платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят, куда стрелять и где атаковать», — заявил высокопоставленный российский дипломат в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

По его мнению, в подобной сценарии развития событий на Украине напрямую заинтересованы как представители руководства нынешнего киевского националистического режима, так и представители Североатлантического альянса и "коллективного Запада" в целом. При этом главным пострадавшим от текущего положения дел в настоящее время является исключительно украинский народ.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский публично заявил о том, что наиболее важной целью российской военной спецоперации на Украине является защита прав и свобод русскоязычных жителей этой страны (они, по мнению Полянского, ранее вынуждены были терпеть многолетние притеснения и унижения). При этом, как подчеркнул дипломат, Москва ни в коем случае не ставит перед собой задачи по разрушению украинской государственности и проведению некой "деукраинизации".