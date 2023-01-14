В Роскосмосе сообщили, что Россия запустит три спутника ГЛОНАСС нового поколения в 2023 году

Россия запустит три спутника ГЛОНАСС нового поколения в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2023 году Россия собирается кардинально обновить орбитальную группировку навигационных спутников ГЛОНАСС тремя аппаратами нового поколения — двумя "Глонассами-К" и одним "Глонассом-К2".

Соответствующая информация размещена на официальном портале "Главкосмоса" ("дочка" российской государственной корпорации Роскосмос).

Предполагается, что в нынешнем году будет проведены запуски двух спутников "Глонасс-К" и одного "Глонасса-К2", а также аппаратов дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА", "Арктика-М", "Обзор-Р", "Ресурс-П", "Электро-Л", двух "Метеор-М" и двух "Ионосфера". Помимо этого, также планируется старт станции "Луна-25" и запуск на орбиту десяти наноспутников. В Роскосмосе рассчитывают на то, что все эти запуски спутников пройдут успешно и без каких-либо происшествий.

Ранее глава Роскосмоса сообщил о том, что российская космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников, необходимый темп - один аппарат в день. По его словам, Россия в этой сфере готова перенимать положительный опыт других стран, в том числе Китая.

Юрий Борисов считает, что нынешняя ситуация, при которой один космический спутник в России вполне может создаваться на протяжении 18 месяцев, никуда не годится и должна быть изменена в качественно лучшую сторону уже в самое ближайшее время. Руководитель Роскосмоса сообщил, что будет лично курировать и контролировать данный процесс (в том числе, и регулярно лично выезжая в регионы страны на соответствующие предприятия отечественной космической отрасли).