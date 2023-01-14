Newsweek: Соединенные Штаты нарушают свои обещания, расширяя границы участия в конфликте на Украине

Newsweek: США нарушают свои обещания по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Увеличивая военную поддержку Украине, США нарушают свои обещания об участии в российско-украинском конфликте. Информацию об этом распространило издание Newsweek.

«Соединенные Штаты предпринимают новые шаги — шаги, о которых они когда-то говорили, что не будут предпринимать, — чтобы помочь Украине в борьбе с Россией», — отмечают журналисты издания.

Обозреватели Newsweek отдельно подчеркнули тот факт, что в настоящее время США усилили помощь украинской стороне и нарушили свои обещания в вопросе ее поддержки, поставив ей системы ЗРК Patriot, и предоставив украинским военным поездку в один из штатов для обучения ее использования.

При этом уточняется, что в будущем объем военной помощи и военных поставок Киеву от Соединенных Штатов может существенно снизиться. Все это связано со стартовавшей активной подготовкой к президентским выборам в США, которые пройдут в 2024 году.

Якобы демократу Джо Байдену сейчас будет невыгодно продолжать снабжать ВСУ высокоточным и современным оружием в прежнем режиме, так как это якобы существенно ухудшит его образ в глазах американских избирателей. Кроме того, Байден всеми силами не хочет, чтобы Республиканская партия США использовала тематику СВО на ради критики действующего руководства американской армии.