В ООН раскрыли число погибших в ходе конфликта мирных жителей Украины

Розмари ДиКарло сделала важное заявление по ситуации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С начала боевых действий на Украине погибли 6 952 мирных жителя, около 11 тысяч были ранены. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло на заседании Совета Безопасности международной организации.

«В это число (погибших и раненых мирных жителей) входят 6 952 человека убитыми и 11 144 ранеными», — пояснила ДиКарло в ходе заседания Совета безопасности Организации Объединенных наций, которое транслировалось в прямом эфире на видеохостинге YouTube.

Замгенсека ООН также подчеркнула, что реальное число погибших жителей Украины может быть выше, однако с уверенностью утверждать об этом в организации официально на данный момент не могут.

Специальная военная операция РФ на Украине была начата 24 февраля минувшего года. С того дня российские военные ежедневно выполняют различные боевые задачи на территории Украины. Решение о начале проведения СВО принял президент России Владимир Путин.

Согласно решению главы государства, целями военной спецоперации РФ являются денацификация и демилитаризация Украины. Также важной задачей Вооруженных сил РФ в рамках СВО является защита мирного населения республик Донбасса от геноцида со стороны боевиков Вооруженных сил Украины и неонацистских украинских формирований. Кроме того, по словам Путина, также целью СВО является и уничтожение образовавшегося на Украине "антироссийского анклава", который представляет крайне серьезную угрозу для безопасности Российской Федерации.