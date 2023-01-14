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НовостиПолитика14 января 2023 4:21

Что произошло в ночь на 14 января

Небензя: Россия готова к достижению целей спецоперации на Украине мирным путем
Александр КИСЛОВ
Василий Небензя сделал важное заявление по поводу хода спецоперации РФ на Украине

Василий Небензя сделал важное заявление по поводу хода спецоперации РФ на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия готова к сценарию, при котором цели военной спецоперации на Украине были бы выполнены мирным путем и в результате дипломатических переговоров, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

С начала боевых действий на Украине погибли 6 952 мирных жителя, около 11 тысяч были ранены. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло на заседании Совета Безопасности международной организации.

В рамках военной помощи Украине премьер-министр Великобритании Риши Сунак по просьбе Владимира Зеленского пообещал поставить Киеву целую танковую эскадрилью. Информацию об этом распространило британское издание The Independent.

У России никогда не было цели уничтожить Украину, цель СВО заключается в обеспечении защиты прав человека в стране. С таким публичным заявлением выступил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, прежде всего, речь идет о защите прав русскоязычного населения Украины.

В 2023 году Россия собирается кардинально обновить орбитальную группировку навигационных спутников ГЛОНАСС тремя аппаратами нового поколения — двумя "Глонассами-К" и одним "Глонассом-К2", сообщили в Роскосмосе.

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