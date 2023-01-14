Что произошло в ночь на 14 января

Василий Небензя сделал важное заявление по поводу хода спецоперации РФ на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия готова к сценарию, при котором цели военной спецоперации на Украине были бы выполнены мирным путем и в результате дипломатических переговоров, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

С начала боевых действий на Украине погибли 6 952 мирных жителя, около 11 тысяч были ранены. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло на заседании Совета Безопасности международной организации.

В рамках военной помощи Украине премьер-министр Великобритании Риши Сунак по просьбе Владимира Зеленского пообещал поставить Киеву целую танковую эскадрилью. Информацию об этом распространило британское издание The Independent.

У России никогда не было цели уничтожить Украину, цель СВО заключается в обеспечении защиты прав человека в стране. С таким публичным заявлением выступил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, прежде всего, речь идет о защите прав русскоязычного населения Украины.

В 2023 году Россия собирается кардинально обновить орбитальную группировку навигационных спутников ГЛОНАСС тремя аппаратами нового поколения — двумя "Глонассами-К" и одним "Глонассом-К2", сообщили в Роскосмосе.

В России с 1 февраля нынешнего года сразу на 11,9% проиндексируют более 40 различных социальных выплат, пособий и компенсаций. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.