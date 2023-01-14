Nation: США уверены, что могут безнаказанно совершать военные преступления

Американский журналист предложила США быть чуть менее "исключительными" Фото: REUTERS

Соединенные Штаты считают, что могут безнаказанно совершать военные преступления, так как они не подписали Римский статут – документ, позволяющий судить граждан различных стран по законам международного права. Об этом заявила обозреватель Ребекка Гордон в статье для издания Nation.

Журналист напомнила, что после попытки Билла Клинтона, которую не поддержал американский сенат, ни один американский президент не изъявлял желания, чтобы нормы международного уголовного права распространялись на его страну.

Позиция безнаказанности подкрепляется 750 военными базами в 80 странах мира и развязывание множества войн, в том числе в Ираке, говорится в публикации.

На этом фоне Ребекка Гордон предложила США быть "чуть менее исключительными" и перенаправить на реальные нужды граждан страны хотя бы часть астрономических сумм, которые тратятся на оборонный сектор.

Напомним, американский обозреватель Такер Карлсон назвал преступлением то, что Соединенные Штаты тратят на Украину больше, чем на решение проблем в собственной стране. В частности, он процитировал заявление конгрессмена Томаса Мэсси, который подсчитал, что за год США выделили Украине больше средств, чем на все дороги и мосты в собственной стране.

Как ранее писал сайт KP.RU, Мария Захарова заявила, что Соединенным Штатам не удастся избежать ответственности за причастность к террору против России. По ее словам, Вашингтон участвует в наведении на цели, расположенные в том числе на российской территории.