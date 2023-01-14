Минобороны России показало видео ремонта техники, поврежденной в ходе спецоперации

Ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме в несколько смен Фото: Кадр видео

Видео работы восстановительного батальона Западного военного округа по ремонту военной техники, поврежденной в ходе специальной военной операции на Украине, опубликовало Минобороны России в своем телеграм-канале в субботу, 14 января 2023 года.

Восстановление боевых машин осуществляют в несколько смен в круглосуточном режиме. В нем задействованы как контрактники, так и россияне, призванные в Вооруженные силы страны по частичной мобилизации или отправившиеся в зону спецоперации добровольцами.

"В целях поддержания высокой боеспособности подразделений в первую очередь ремонтируется вооружение, которое необходимо для выполнения боевой задачи или может быть отремонтировано в кратчайший срок", - уточнили в ведомстве.

Техника, которую не удается восстановить на месте, отправляется на капитальный ремонт.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны России показало видео пуска ракеты "Искандер" по объекту военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации. На кадрах видно, как боевой расчет выдвинулся на позицию и осуществил удар по координатам, переданным разведкой.

Напомним, Минобороны России опубликовало кадры, на которых показано боевое применение высокоточных боеприпасов нового поколения по опорным пунктам и бронетехнике ВСУ в ходе специальной военной операции на Украине.