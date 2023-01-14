Рогов заявил, что дальнейший сценарий спецоперации на Украине решается в Санкт-Петербурге

Владимир Рогов Фото: из соцсетей

Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов прибыл в Санкт-Петербург, где, по его словам, решается дальнейший сценарий специальной военной операции на Украине.

"В Северной Пальмире много раз определялась судьба нашей Родины. В какой-то степени решается она и сейчас, - написал Рогов в своем телеграм-канале. - Как минимум - судьба СВО, точнее - по какому сценарию спецоперация будет проводиться дальше".

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на этой неделе заявил, что цели военной спецоперации на Украине остаются прежними, ДНР и ЛНР, как субъекты России, должны быть освобождены в границах 2014-го года.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия приложит все усилия для достижения целей СВО на Украине, в частности, ликвидации киевского неонацистского режима.

Еще в декабре министр иностранных дел страны Сергей Лавров объявил, что Россия намерена обеспечить выполнение целей военной спецоперации, к которым относится обеспечение безопасности четырех новых регионов страны и недопущение создания угроз для безопасности всей РФ.