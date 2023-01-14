Япония планирует приобрести американские ракеты Tomahawk Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида передал президенту США Джо Байдену на встрече в Вашингтоне намерение Токио приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk, об этом сообщило агентство Киодо.

Как отмечается, ракеты Tomahawk должны стать частью программы по повышению способностей японских сил самообороны наносить ответные удары по базам противника.

«Япония и США находятся в небывало жесткой и сложной ситуации по безопасности», - приводит агентство слова премьера.

Как писал сайт KP.RU, 1 декабря 2022 года издание Shukan Gendai сообщило, что Япония приняла «беспрецедентное» решение отказаться от любого сотрудничества с США в области разработки нового современного истребителя из-за нежелания американской Lockheed Martin предоставить Токио свои передовые технологии.

Отмечалось, что американская корпорация Lockheed Martin предпочла не делиться продвинутыми технологиями для создания нового истребителя для Японии.

В то же время британская корпорация BAE Systems гарантировала «полную прозрачность» и заявила, что оперативно предоставит Токио все имеющиеся в ее распоряжении самые перспективные технологии и новейшие разработки в данной сфере. Поэтому Япония решила отказать США и сразу после этого начать активно сотрудничать с Лондоном.