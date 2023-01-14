Медведев обвинил премьера Японии в предательстве памяти жертв Хиросимы и Нагасаки

Дмитрий Медведев Фото: REUTERS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида предал память жертв ядерной атаки на Хиросиму и Нагасаки, исполняя роль слуги страны, которая применила оружие массового поражения против его родины. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в субботу, 14 января 2023 года.

Политик обратил внимание на совместное заявление Кисиды и президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена, в котором они подчеркнули, что любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине будет враждебным актом против всего человечества.

"Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США. А ее единственной жертвой – его собственная Родина", - написал Медведев в своем телеграм-канале, напомнив, что американцы даже публично не покаялись в содеянном, а японские власти этого не потребовали.

По его оценке, японский премьер выступает в качестве обслуживающего персонала для американцев, в связи с чем граждан Японии остается "только пожалеть".

Как ранее писал сайт KP.RU, замглавы российского МИД Андрей Руденко выразил мнение, что отказ от мирного развития Японии может стать серьезным вызовом для безопасности РФ. В случае продолжения подобной практики Москва готова принять меры в целях блокирование военных угроз со стороны Токио.

Напомним, депутат верхней палаты парламента Японии от оппозиционного Общества возрождения Японии Мунэо Судзуки призвал Джозефа Байдена признать ошибкой бомбардировки США японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году и принести извинения Японии.