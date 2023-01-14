Родион Мирошник. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Финансирование Украины со стороны западных стран являются "платой смертнику", которая не имеет ничего общего с инвестициями в будущей страны. Об этом заявил ТАСС бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

"Сейчас платят смертнику, который разрешил разрушать свой дом и отправляет на смерть своих граждан, - это уникальная услуга, но она ничего общего с восстановлением страны и инвестициями в ее будущее не имеет", - подчеркнул Мирошник.

По его словам, заявления о будущем восстановлении Украины за счет Запада – это обычная "профанация" для клиента, обреченного на смерть.

Как ранее писал сайт KP.RU, власти Польши решили не поддерживать финансирование Украины Европейским союзом в 2023 году на уровне 18 миллиардов евро. Причина отказа связана с вопросом минимальных ставок корпоративного налога.

Напомним, первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова анонсировала программу масштабного восстановления Украины, в которой, по ее словам, смогут принять участие все западные партнеры Киева. Более того, по ее словам, "Украина скоро станет крупнейшей стройкой Европы".