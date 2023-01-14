19FortyFive: У Киева будут проблемы с использованием БМП Bradley, что затормозит наступление ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Украины возникнут проблемы с использованием боевых машин пехоты Bradley, которые Вашингтон решил предоставить ВСУ, об этом написал в статье для 19FortyFive офицер армии США в отставке Джефф Джагер.

По мнению Джагера, основная проблема заключается в том, что БМП такого типа представляют собой чрезвычайно высокотехнологичную и сложную систему, которая потребует значительного уровня технических и тактических знаний.

«Даже, если бы США в тот же день предоставили Украине полный пакет БМП… срок развертывания украинскими военными Bradley в боевых действиях будет долгим, учитывая необходимое обучение и интеграцию. Все эти проблемы будут тормозить любые попытки наступления со стороны украинской армии», — отметил эксперт.

Кроме того, офицер подчеркнул, что ВСУ почти наверняка столкнутся с проблемами технического обслуживания и поддержки боевых машин, поскольку они требуют больших объемов запасных частей и коммуникационного оборудования.

Автор указал, что многие из этих вещей требуют отдельных контрактов с несколькими разными подрядчиками, что усложняет задачу.

Как писал сайт KP.RU, 10 января 2023 года руководитель пресс-службы американского Госдепа Нед Прайс заявил, что США путем предоставления дополнительной военной помощи Киеву, в том числе боевых машин пехоты Bradley и систем противовоздушной обороны, стремятся изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине.

Прайс подчеркнул, что украинская армия якобы «планомерно продемонстрировала свою стойкость». Это, по его словам, один из видов динамики.

Он отметил, что более широкая динамика заключается в том, что на украинской территории находятся тысячи российских военных и в этой ситуации Вашингтон хочет помочь Киеву изменить положение дел.

БМП M2 Брэдли (M2 Bradley) является боевой машиной пехоты США и была создана во второй половине 1970-х годов на базе прототипа XM723 с учётом опыта боевого применения советской БМП-1. БМП применялась войсками США в войнах в Персидском заливе, Ираке и в Афганистане.

Также 10 января после новостей о планах США и НАТО передать Киеву БМП Bradley производитель винтовки «Счетчик» основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев выдвинул условие: новейшее высокоточное снайперское оружие ( LAR-10) с надписью «За Брэдли!» достанется первому бойцу, который снимет ликвидацию «Брэдли» на видео или фото и выложит в Телеграм.