В Харькове остановили метро после взрывов в городе 14 января 2023 года

Украинские журналисты заявили о взрывах в Харькове Фото: REUTERS

В Харькове прогремело несколько взрывов в субботу, 14 января 2023 года. Об этом сообщили местные журналисты.

В городе объявлена воздушная тревога. Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Пресс-служба Харьковского метрополитена проинформировала горожан, что работа метро временно остановлена.

Как писал сайт KP.RU, украинские средства массовой информации сообщили, что звуки взрывов слышны в Киеве, Буче, Очакове и подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области.

Напомним, первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре Украины превышает 127 миллиардов долларов.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение, что удары российской армии по инфраструктуре и энергетике Украины нарушили цепочки поставок оружия для ВСУ.