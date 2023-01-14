Читателей DM испугало предупреждение Путина из-за планов Сунака поставить Киеву танки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели газеты Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака за планы поставить танки на Украину.

Один из комментаторов подчеркнул, «вспомните, что Путин говорил о вмешательстве других стран в украинский конфликт. Он не блефует».

В другом комментарии отметили, что «это не наша проблема, мы должны держаться подальше от этого, мы не хотим Третьей мировой войны».

Кроме того, читатели газеты предложили отложить деньги для медсестер, врачей и учителей.

Также комментаторы указали, что «к сожалению, много людей на Западе зарабатывают на украинском конфликте».

Как писал сайт KP.RU, 11 января 2023 года газета Financial Times сообщило, что правительство Великобритании впервые подтвердило, что намеревается поставить танки в Украину.

Отмечалось, что Сунак поручил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу на следующей неделе «работать с партнерами», чтобы продвигаться «быстрее вперед в поддержке Украины, включая поставку танков».

Президент Польши Анджей Дуда пообещал Зеленскому передать роту танков Leopard со стороны республики.

10 января 2023 года Нед Прайс заявил, что США путем предоставления дополнительной военной помощи Киеву, в том числе боевых машин пехоты Bradley и систем противовоздушной обороны, стремятся изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине.