ВСУ обстреливали жилые дома в Соледаре, рассказывает местный житель Фото: REUTERS

Пожилой мужчина, прибывший беженцем в Первомайск из Соледара, рассказал журналистам об издевательствах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по отношению к мирному населению до освобождения города российскими военными. Его слова приводит РИА Новости.

Жители Соледара большую часть времени проводили в погребах, но даже это их не спасало от посягательств на их жизни и имущество.

"Украинские войска бомбили пятиэтажки, били из гаубиц по мирному населению, дома все вскрывали, вывозили все что только можно, - утверждает собеседник агенства. - Я инвалид без ноги, но они даже мою "копейку" ("Жигули") с ручным управлением забрали, ничем не брезговали. Им надо было на ней снаряды возить. Приходили и гранаты в погреб кидали".

По его словам, все изменилось, когда в город пришли солдаты из России. Местные жители сразу об этом поняли, так как видели, что бойцы ВСУ "все бросали и убегали", а затем уже послышалась русская речь.

Как писал сайт KP.RU, местный житель рассказал, что украинские военные понесли колоссальные потери в Соледаре, при этом тела погибших никто не забирал, они валялись во дворах и около подъездов. Среди них были как контрактники, так и добровольцы и мобилизованные.

Ранее сообщалось, что российские военные помогли мирным жителям продуктами и сигаретами в первые же часы после освобождения Соледара. Горожанин, сообщивший об этом, уточнил, что сначала российские военные проверили его и его супругу на причастность к деятельности националистов.

Напомним, министерство обороны РФ заявило, что вечером в четверг, 12 января, было завершено освобождение Соледара, который, как отметили в российском военном ведомстве, имеет важное значение для успешного продолжения наступательных действий.