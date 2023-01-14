Виталий Кличко подтвердил сообщения о взрывах в Киеве

Мэр Киева сообщил о прилетах по двум районам украинской столицы Фото: REUTERS

В Киеве прогремела серия взрывов в субботу, 14 января 2023 года. Информацию об этом подтвердил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

По его словам, прилеты зафиксированы в Голосеевском и Днепропетровском районах. На этом фоне он посоветовал киевлянам не покидать укрытий. Данных о разрушениях объектов инфраструктуры киевский градоначальник не привел.

Как ранее писал сайт KP.RU, в этот же день украинские средства массовой информации сообщили о взрывах в Харькове, Очаекове и Буче.

Пресс-служба Харьковского метрополитена проинформировала горожан, что работа метро временно остановлена. Объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал достижение критического уровня повреждений энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов.

Еще в декабре врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что удары российских вооруженных сил по объектам энергетической инфраструктуре Украины создают армии противника серьезные проблемы, приближая поражение Киева.