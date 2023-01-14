По заболеваемости коронавирусом лидирует Москва Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявили 5102 случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в субботу, 14 января 2023 года, представил оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как передают в Оперштабе, наибольшее число заболевших снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 1585 случаев. Второе место по количеству заразившихся занимает Санкт-Петербург с показателем 497 человек. Тройку замыкает Свердловская область, где зафиксировали 242 инфицированных за сутки.

За прошедшие сутки зарегистрировали 46 летальных исходов, а полностью выздоровели 3887 пациентов.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии COVID-19 в стране возросло до 21 851 824. Жертвами инфекции стало 394 355 человек, а выздоровели 21 271 432 пациента.

Как ранее писал сайт KP.RU, в России не планируется вводить ограничений в связи с выявлением варианта омикрон-штамма коронавирусной инфекции "Кракен".

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что грипп группы B постепенно приходит на смену свиному, при этом заболеваемость инфекцией продолжает расти. По ее словам, заболевание протекает не очень легко, в частности, нередки осложнения на легкие в виде бронхита и пневмонии.