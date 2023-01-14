ПВО в Мелитополе отразила ракетную атаку украинских боевиков Фото: Александр КОЦ

ПВО отразила ракетную атаку на Мелитополь украинских боевиков, об этом сообщил журналистам представитель силового ведомства.

«По уточненным данным, в районе пяти часов утра подразделениями ПВО были сбиты несколько ракет, выпущенных с позиций ВСУ в направлении, где нет военных объектов», — сказал он.

Силовик отметил, что киевский режим продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре города, «наплевав на возможные жертвы среди гражданского населения, подтверждая свои террористические методы и наплевательское отношение к гражданам».

Офицер подчеркнул, что подразделения ПВО отработали на отлично и город надежно защищен.

Как писал сайт KP.RU, 14 января 2023 года российские системы ПВО сбили две ракеты, запущенные ВСУ по жилым кварталам Бердянска в Запорожской области.

Местные власти уточнили, что упавшие обломки повредили линии электропередачи, дорожное покрытие и окна в нескольких домах.

В начале января 2023 года российская система противовоздушной обороны сбила разведывательный беспилотник под Бердянском в Запорожской области. В результате инцидента никто не пострадал. Местные власти призвали граждан сохранять спокойствие и заверили, что небо города Бердянска под надежной защитой наших военнослужащих.