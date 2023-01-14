Власти Киева заявили о повреждении объекта городской инфраструктуры

Администрация Киева заявила о повреждении объекта критической инфраструктуры города
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В Киеве поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщает администрация украинской столицы в субботу, 14 января 2023 года.
Какой именно объект получил повреждение, в сообщении не уточняется. Местные власти добавили, что на месте происшествия работают оперативные службы.
Как писал сайт KP.RU, в этот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что прилеты зафиксированы в Голосеевском и Днепропетровском районах города. Он посоветовал киевлянам находиться в укрытиях.
Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил готовиться к возобновлению аварийных отключений света на фоне приближающегося похолодания, которое приведет к росту дефицита в энергосистеме страны.
Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение, что удары российской армии по инфраструктуре и энергетике Украины нарушили цепочки поставок оружия для ВСУ.