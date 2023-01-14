Видео применения новых высокоточных боеприпасов по позициям ВСУ показало Минобороны РФ

На записи видно уничтожение опорного пункта ВСУ Фото: Кадр видео

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором демонстрируется применение высокоточных боеприпасов по позициям противника в ходе специальной военной операции на Украине.

На кадрах показано уничтожение опорного пункта украинских войск, а также бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Точным попаданием были уничтожены военная бронетехника и вооружение, а также огневые точки в долговременном укреплённом пункте ВСУ", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Как ранее писал сайт KP.RU, видео работы восстановительного батальона Западного военного округа по ремонту военной техники, поврежденной в ходе специальной военной операции на Украине, опубликовало Минобороны России.

Напомним, российское оборонное ведомство также показало, как производится пуск высокоточной ракеты комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры Украины. На видео командир батареи рассказал, что "Искандеры" выполняют задачи с самого начала специальной военной операции.