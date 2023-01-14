Вадим Верник подтвердил увольнение Дмитрия Назарова и его жены из МХТ имени Чехова

Дмитрий Назаров. Фото: кадр из сериала

Звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева уволены из МХТ имени Чехова. Информацию об этом подтвердил РИА Новости замдиректора по связям с общественностью Вадим Верник.

"У Дмитрия Назарова состоялся разговор с художественным руководителем МХТ им. Чехова Константином Хабенским, - уточнил Верник. - По результатам разговора было принято решение уволить из МХТ им Чехова Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву".

Как ранее писал сайт KP.RU, причиной увольнения называют недавнее интервью Назарова, в котором он негативно высказывается о российской спецоперации на Украине. Источник утверждает, что Хабенский в личной беседе пытался "вразумить" артиста, резонансные высказывания которого могут нанести ущерб театру и уже вылились в отмену некоторых спектаклей.

Так, сайт "КП-Екатеринбург" сообщил, что в Нижнем Тагиле отменили спектакль "Корень любви", главную роль в котором должен был исполнить Дмитрий Назаров. Горожане в соцсетях заявили, что актеру не место на уральской сцене. В итоге организатор спектакля принял решение отменить показ.