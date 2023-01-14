Литва озвучила причины взрыва газопровода в Пасвальском районе

В Литве сообщили, что причиной взрыва на газопроводе в Пасвальском районе стали технические неполадки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрыв на магистральном газопроводе в Пасвальском районе Литвы произошел в результате технических неполадок. Такую предварительную версию причин инцидента сообщил генеральный директор Нямунас Бикнюс, предприятия Amber Grid - оператора газовых сетей Литвы.

«На месте аварии находятся наши сотрудники. Первичный осмотр места происшествия, оборудования говорит о том, что, скорее всего, имела место технологическая авария», - заявил Бикнюс.

Он уточнил, что возможно, был нарушен один из швов на месте стыка труб.

Эксперты Amber Grid пояснили, что диверсия маловероятна.

Как писал сайт KP.RU, поздним вечером 13 января 2023 года в Литве произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе в Пасвальском районе.

Как подчеркивалось, что этот объект обеспечивает топливом как северную часть Литвы, так и Латвию, пламя достигало 50 метров, причины случившегося выясняются.

Отмечалось, что пожар удалось локализовать, на месте находились шесть пожарных расчетов. Полиция несла дежурство по периметру инцидента.

26 сентября 2022 года было зафиксировано падение давления на обеих нитках «Северного потока-1».

Ранее сообщалось о падении давления в газопроводе «Северный поток-2», которое также произошло в понедельник 26 сентября.

Nord Stream 2 AG сообщало, что ночью диспетчер береговой площадки «Северного потока – 2» зафиксировал резкое падение давления в линии А.