Россия ввела санкции против главы МИД и начальника Генштаба Британии

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Джеймс Клеверли и руководитель Генштаба страны Патрик Сандерс попали под новые санкции России. Об этом сообщили "Ленте.ру" в МИД РФ в субботу, 14 января 2023 года.

Они включены в обновленный стоп-лист, то есть отныне Клеверли и Сандерсу запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова уточнила, что в черный список включены 36 новых персон из Британии.

Помимо Клеверли и Сандерса, под российские санкции попали министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, министр без портфеля Надим Захави и ряд других чиновников.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство иностранных дел расширило персональный список санкций в отношении подданных Великобритании. Въезд в РФ теперь запрещен еще 36 членам правительства, а также журналистам и силовикам Соединенного Королевства.

Как заявили в ведомстве, Лондон сознательно отказался от созидательного и конструктивного диалога и продолжил конфронтацию с Москвой при поддержке Вашингтона.