Пушков заявил, что конфликт на Украине при наихудшем сценарии угрожает существованию США Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украинский конфликт превратился для Запада в главное противостояния XXI века, об этом написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Курс, выбранный странами Европы, вреден для их экономики и благополучия… угрожает, наконец, им самим, в случае, если выйдет за пределы Украины и столкнет напрямую Россию с Западом», — указал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что тот же курс, выбранный США, в случае осуществления наихудшего сценария, угрожает их существованию.

Пушков уточнил, что вместо того, чтобы остановиться и оценить реальный и потенциальный ущерб, Запад рвется все дальше.

Он добавил, что тем самым он лишает себя свободы маневра и возможности без крупных потерь - политических и репутационных - выйти из украинского геополитического болота.

Как писал сайт KP.RU, 10 января 2023 года Алексей Пушков прокомментировал обращение Польши к конгрессу США помочь получить от Германии репарации за ущерб во Второй мировой войне и увидел в этой просьбе симптом нарушения мирового баланса.

Пушков заявил, что Польша требует репараций от своего союзника по ЕС и НАТО. Такое требование возмещение ущерба 80-летней давности после того, как этот вопрос уже был закрыт, - верный признак нарушения равновесия мировой системы и, в том числе западной системы. Он отметил, что все правила и нормы послевоенного мира ставятся под вопрос.

Кроме того, 10 января Пушков заявил, что финские депутаты угрожают своей стране параноидальным синдромом. Таким образом сенатор прокомментировал размещение некоторыми финскими парламентариями надписей на снарядах ВСУ.

15 октября 2022 года Алексей Пушков иронично прокомментировал антироссийские агрессивные высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля.

«Что у одних на уме, то у других – на языке», - написал Пушков.