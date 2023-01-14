На Крымском мосту завершена надвижка второго пролета левой части автодороги Фото: REUTERS

На Крымском мосту завершена надвижка второго пролета левой автодорожной части, все четыре новых пролета будут установлены уже в феврале, об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«На Крымском мосту завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части», - написал Хуснулллин.

Он подчеркнул, что через несколько дней пролет займет свое проектное положение.

Вице-премьер пояснил, что надвижка первого пролета была выполнена несколько дней назад и он уже занял свое место на опорах моста.

Хуснуллин отметил, что в следующем месяце все четыре новых пролета левой стороны займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам.

Как писал сайт KP.RU, 5 декабря 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин во время посещения Крымского моста заявил о важности сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России.

Песков подчеркнул, что на фоне продолжающихся угроз, официально озвучиваемых из Киева о возможных новых атаках против Крымского моста и сопутствующих объектов инфраструктуры, Путин акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России.

Отмечалось, что Путина во время визита сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин.

В ходе меропрития Владимир Путин лично проехал по Крымскому мосту на автомобиле и пообщался со строителями, которые ведут восстановительные работы.

Напомним, 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва на Крымском мосту обрушились несколько пролетов, погибли люди, произошло возгорание семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы, при этом в его подготовке были задействованы как граждане России, так и иностранных государств.