Польша потребовала от украинских беженцев вернуть выплаченные социальные пособия

Приехавшие на родину с Польши украинские беженцы жалуются на письма с требованием вернуть пособия Фото: REUTERS

Украинским беженцам, которые вернулись на родину из Польши, приходят письма с требованием вернуть ранее выплаченные пособия на несовершеннолетних детей. Об этом сообщило украинское издание Obozrevatel.

По словам бывших мигрантов, они, как и положено, известили социальные органы о том, что уезжают обратно на Украину, а после этого никаких денег от поляков не получали.

"Уехавшие еще летом украинцы жалуются, что, несмотря на соблюдение всех требований, им все равно начислили лишнее, а теперь требуют все вернуть", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что жительница Польши поссорилась с украинской беженкой и выгнала ее из дома. Причиной ссоры, как объяснила хозяйка дома, стали пельмени.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщили, что власти страны стали бороться со злоупотреблениями помощью, которые происходят среди беженцев из Украины.