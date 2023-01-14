Над Брянской областью ПВО сбила ракету «Точка-У» Фото: ТАСС

Системы противовоздушной обороны российских войск сбили ракету «Точка-У» в Клинцовском районе Брянской области, об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сегодня системы противовоздушной обороны ВС России отразили ракетную атаку украинских националистов. В результате над Клинцовским районом была сбита ракета «Точка-У», - сообщил Богомаз.

Он подчеркнул, что пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Как писал сайт KP.RU, 14 января 2023 года ПВО отразила ракетную атаку украинских боевиков на Мелитополь. Как уточнялось, в районе пяти часов утра подразделениями ПВО были сбиты несколько ракет, выпущенных с позиций ВСУ в направлении, где нет военных объектов. Отмечалось, что киевский режим продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре города. Российские подразделения ПВО отработали на отлично и город надежно защищен.

Также 14 января российские системы ПВО сбили две ракеты, запущенные ВСУ по жилым кварталам Бердянска в Запорожской области. Местные власти уточнили, что упавшие обломки повредили линии электропередачи, дорожное покрытие и окна в нескольких домах.