Вице-президент АТОР Мурадян объяснил, кто будет платить новый туристический налог в Таиланде

Таиланд сейчас является одним из самых востребованных зимних направлений Фото: EAST NEWS

Власти Таиланда планируют взимать налог с приезжающих туристов и использовать его для развития туринфраструктуры и помощи отдыхающим, которые пострадали во время отпуска, об этом сообщил на радио «Комсомольская Правда» вице-президент АТОР Артур Мурадян.

«С точки зрения взимания налога, этот налог будет косвенным. Соответственно, сами туристы его платить не будут. Его цена, как рассчитывают тайские власти, будет вшита в стоимость билета, и никакого существенного влияния на стоимость не окажет», - сказал Мурадян.

Он подчеркнул, что сам налог планируют использовать для развития туристической инфраструктуры и для помощи туристам, пострадавшим во время проведения своего отпуска, если вдруг средств страховки не будет хватать.

Вице-президент отметил, что это некий аналог нашего курортного сбора. Сейчас все туристические страны так или иначе стараются зарабатывать на туристах и взимать дополнительные налоги.

По его словам, Таиланд сейчас является одним из самых востребованных зимних направлений.