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НовостиВ мире14 января 2023 12:38

Вице-президент АТОР Мурадян объяснил, кто будет платить новый туристический налог в Таиланде

Налог будут использовать для помощи туристам, пострадавшим во время проведения своего отпуска
Сергей ГАПЧУК
Таиланд сейчас является одним из самых востребованных зимних направлений

Таиланд сейчас является одним из самых востребованных зимних направлений

Фото: EAST NEWS

Власти Таиланда планируют взимать налог с приезжающих туристов и использовать его для развития туринфраструктуры и помощи отдыхающим, которые пострадали во время отпуска, об этом сообщил на радио «Комсомольская Правда» вице-президент АТОР Артур Мурадян.

«С точки зрения взимания налога, этот налог будет косвенным. Соответственно, сами туристы его платить не будут. Его цена, как рассчитывают тайские власти, будет вшита в стоимость билета, и никакого существенного влияния на стоимость не окажет», - сказал Мурадян.

Он подчеркнул, что сам налог планируют использовать для развития туристической инфраструктуры и для помощи туристам, пострадавшим во время проведения своего отпуска, если вдруг средств страховки не будет хватать.

Вице-президент отметил, что это некий аналог нашего курортного сбора. Сейчас все туристические страны так или иначе стараются зарабатывать на туристах и взимать дополнительные налоги.

По его словам, Таиланд сейчас является одним из самых востребованных зимних направлений.