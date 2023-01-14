В Харьковской области уничтожено две диверсионно-разведывательные группы украинских военных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы России ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины в Харьковской области, об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Это произошло в районах населенных пунктов Табаевка и Першотравневое», - пояснил Конашенков.

Он уточнил, что, кроме того, за сутки на купянском направлении было уничтожено более 30 украинских военных, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Как писал сайт KP.RU, 12 января 2023 года вооруженные силы России уничтожили более 100 украинских бойцов на Краснолиманском направлении. Как отмечалось, также российским силам удалось ликвидировать четыре боевые бронемашины и три автомобиля.

В минобороны России уточнили, что ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили еще пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении. Потери украинской стороны на данном направлении превысили 30 человек.

6 декабря 2022 года российские военные в ходе наступления на Краснолиманском направлении уничтожили свыше 80 военных ВСУ, три бронемашины и два танка.