Путин выразил соболезнования родным и близким Инны Чуриковой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы Инны Чуриковой, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким скончавшейся актрисы Инны Чуриковой», - сообщил Песков.

Как писал сайт KP.RU, 14 января 2023 года на 80-м году жизни умерла актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова.

Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил, что ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова.

Летом 2022 года СМИ сообщали, что актриса неудачно упала, после чего у нее появились боли в груди. Известно, что Инна Михайловна приехала в медицинское учреждение сама, а не на скорой помощи. Медики выявили у легендарной артистки перелом ребер, грудины и подвздошной кости.

Как заявил Варшавер, прощание с Инной Чуриковой пройдет в театре «Ленком» во вторник, 17 января.

Он отметил, что касается похорон, то театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье кладбище, так как это действительно была великая актриса, - добавил Варшавер.

Напомним, Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее Башкирской АССР. Она окончила Щепкинское училище, а после стала работать в Московском ТЮЗе.