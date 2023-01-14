В Союзе Кинематографистов РФ прокомментировали смерть Инны Чуриковой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Смерть талантливой артистки Инны Чуриковой для многих стала потрясением. В Союзе Кинематографистов России прокомментировали кончину известной актрисы.

По словам председателя Московской организации Союз Кинематографистов Евгения Герасимова, это большая утрата.

- Все, кто хоть однажды видел Инну Чурикову в кино, в театре, равнодушным никогда не оставался. С самых первых ее работ, даже в той замечательной сказке "Морозко", в которой она играла. Я думаю, что она и тогда уже покорила всех своей яркостью, своим талантом, ни на кого не похожая, - рассказал он радио "Комсомольская правда".

Он также отметил, что так сложилось, что его дом и дом Чуриковой стояли рядом.

- Мы достаточно часто общались семьями с ней и с Глебом (мужем артистки), с Ваней Панфиловым, их сыном. Удивительно чуткая, заботливая, добрая, бесконечно талантливая, конечно. Такой второй актрисы просто нет. И мы все, близкие, все люди, которые хоть однажды видели ее на экране, скорбим, - вспоминает Герасимов.

Напомним, сегодня умерла звезда российского театра и кино 79-летняя Инна Чурикова. В связи с печальной новостью журналисты KP.RU связались с мужем артистки Глебом Панфиловым. На звонки режиссер не ответил, но в ответ прислал СМС-сообщения. В них он признается, что "этого никто не ожидал".