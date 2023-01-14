"Ленком" назвал место похорон Инны Чуриковой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал про место похорон актрисы Инны Чуриковой, которая скончалась 14 января на 80-м году жизни.

По его словам, похороны Инны Чуриковой пройдут на Троекуровском кладбище. Об этом рассказал РИА Новости.

При этом, театр намерен ходатайствовать, чтобы Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище.

По неподтвержденной информации в июле 2022 года актриса обратилась в больницу после неудачного падения – получила переломы ребер, грудины, подвздошной кости. Писали, что падение случилось из-за нарушений координации – проблем с вестибулярным аппаратом, которые возникли из-за кист в головном мозге.

Сегодня умерла звезда российского театра и кино 79-летняя Инна Чурикова. В связи с печальной новостью журналисты KP.RU связались с мужем артистки Глебом Панфиловым. На звонки режиссер не ответил, но в ответ прислал СМС-сообщения. В них он признается, что "этого никто не ожидал".

ОБНОВЛЕНО

Стала известна новая информация о месте похорон Инны Чуриковой: Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище

Инну Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище вместо Троекуровского (подробнее)