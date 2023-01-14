Пушилин опроверг сообщения о переносе столицы ДНР из Донецка в Мариуполь Фото: Дмитрий СТЕШИН

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал сообщения о переносе административного центра ДНР из Донецка в Мариуполь.

Он заверил, что данная информация не соответствует действительности.

- Данное предположение не соответствует действительности. Такой вопрос даже не обсуждается. Столица ДНР был и будет город-герой Донецк, - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в сети появилась информация о соответствующем переносе - в сообщениях утверждалось, что он якобы будет осуществлен после того, как в Мариуполе завершатся все восстановительные работы в городе.

А до этого военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области опровергли информацию о переносе столицы региона в Геническ. Там заверили, что на самом деле город Херсон остается административным центром субъекта, а решение о переносе столицы области на официальном уровне не принималось.