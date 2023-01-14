Украинский снайпер пытался убить российского военного, спасавшего четырехлетнего ребенка Фото: REUTERS

Украинский снайпер стрелял в российского военного, когда он пытался эвакуировать четырехлетнего ребенка в безопасное место. Об этом рассказал РИА Новости участник штурма города Соледара в ДНР.

«Проводили зачистку вот этих жилых домов, всего квартала. В этом доме во время зачистки были обнаружены мирные жители», - сообщил боец.

«Я с ребенком на руках, ребенку не больше четырех лет, мальчишка… Начал выходить вот с этого подъезда, с подвала. И вот в этом направлении начал работать снайпер по нам», - сообщил военный.

Он уточнил, что огонь велся с дистанции не более 500 метров.

Боец подчеркнул, что он (снайпер) вообще это сделал целенаправленно, так как мирные жители очень нас ждали и неоднократно говорили, что у них (с ВСУ) было много конфликтов.

Как писал сайт KP.RU, жительница Соледара рассказала, что украинские войска наносили удары фосфорными боеприпасами по гуманитарным конвоям, вывозившим беженцев из города.

Она сообщила, что когда они выезжали, их забрасывали фосфором. Магний, фосфор. Квадрокоптер летает, они их «птички» называли, и они и по мирным применяли, и по военным.

Женщина подчеркнула, что среди бойцов ВСУ было много поляков и англичан.

13 января 2023 года житель Соледара сообщил, что российские военные помогали мирным жителям продуктами и сигаретами в первые часы после освобождения города. Отмечалось, что мирных жителей Соледара размещают в городе Шахтерск.

14 января 2023 года в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы России ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Харьковской области.

Как уточнялось, за сутки на купянском направлении было уничтожено более 30 украинских военных, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Кроме того, в субботу, 14 января, в Киеве прогремели несколько взрывов, а в Киевской и Черниговской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Мэр украинской столицы Кличко заявил, что на место были направлены экстренные службы.