Посольство России в Лондоне: Отправка британских танков Киеву приведет к ужесточению боевых действий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отправка британских танков Challenger 2 Киеву не поможет Вооруженным силам Украины(ВСУ) переломить ситуацию на поле боя, говорится в комментарии посольства России в Лондоне.

Там также отмечается, что такая ситуация только спровоцирует ужесточение конфликта и приведет к новым жертвам, пишет ТАСС.

- Отправка танков не приблизит завершение боевых действий, но будет способствовать их ужесточению...Это, однако, полностью отвечает линии Лондона на затягивание конфронтации ...налицо очередное свидетельство пренебрежения британскими властями жизнями простых украинцев, - говорится в сообщении.

Накануне издание Guardian сообщало, что Британия уже 16 января 2023 года объявит о планах отправить танки Challenger 2 на Украину. А незадолго до этого Sky News сообщал, что Великобритания впервые рассматривает возможность поставок Украине танков.

Также ранее сайт KP.RU писал, что Берлин под давлением Вашингтона рассматривает вариант передачи Вооруженным силам Украины тяжелой бронетехники.