В аппарате Эрдогана считают провальным мирный план по Украине без учета мнения России Фото: REUTERS

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что любой мирный план по украинскому кризису должен учитывать мнение России, но при этом участвовать в урегулировании ситуации стоит европейским странам и Соединённым Штатам. Такое мнение он выразил 14 января иностранным журналистам.

- В результате стороны сядут за стол переговоров после того, как понесут большие потери, будут переживать так называемую усталость от боевых действий ... Любой мирный план, который не будет включать Россию, не будет успешен, обернется провалом, - цитирует его слова ТАСС.

Кроме того он акцентировал внимание на том, что со временем, при затягивании конфликта, "Европа устанет от ситуации и ее общественность скажет, что больше не желает оказывать помощь украинской стороне".

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Запад активизирует провокации вместо посредничества в урегулировании украинского кризиса. В частности, это проявляется в позиции по так называемой "черноморской инициативе".