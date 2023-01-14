Вучич заявил, что премьер Косово зря строит из себя "нового Зеленского" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что премьер непризнанного Косова Альбин Курти предпринимает попытки представить автономный сербский край частью НАТО, а себя - в роли нового Владимира Зеленского.

- Если Курти считает себя частью НАТО, то я скажу ему только, что у Сербии свои границы, и это ни российские, ни натовские границы. У нас есть свои границы, установленные уставом ООН и резолюцией 1244. Это еще одна из отчаянных политических попыток, которыми он пытается представить себя в качестве большой жертвы и какого-то нового Зеленского, - заявил Вучич. Его слова приводит ТАСС.

В декабре 2022 года сообщалось, что Белград направит официальный запрос командованию миссии Североатлантического альянса KFOR для дальнейшего размещения государственных силовых структур Сербии в Косово согласно статье из резолюции 1244 Совбеза ООН. Тогда Вучич высказывал мнение, что с юридической точки зрения причин для того, чтобы отклонить запрос Сербии нет.