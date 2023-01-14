"Роскосмос": Экипаж "Союза МС-22" при ЧП покинет МКС на российском и американском кораблях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Роскосмос" и партнеры по Международной космической станции (МКС) приняли меры по обеспечению безопасности экипажа неисправного корабля "Союз МС-22". Теперь в случае какой-либо аварии на станции до прибытия "Союза МС-23" - американский астронавт Рубио вернется на Crew Dragon отдельно от россиян Прокопьева и Петелина.

В пресс-службе организации утонили, что пока все системы МКС и корабля "Союз МС-22" работают штатно.

- В случае ЧП до прибытия "Союза МС-23" экипажу понадобится экстренная эвакуация на Землю. Кресло Франциско Рубио решено временно переместить из "Союза МС-22" в корабль Crew Dragon (работы пройдут 17-18 января). При необходимости экстренной эвакуации Франциско Рубио вернется на Землю на нем, - говорится в сообщении в телеграм-канале госкорпорации.

Напомним, недавно глава ведомства Юрий Борисов огласил вердикт: корабль “МС-22” спустят без экипажа. На замену срочно готовят “Союз МС-23”, он полетит на МКС 20 февраля. До этого времени у нашего экипажа не будет возможности покинуть МКС в случае экстренной необходимости.