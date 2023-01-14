Никита Михалков прокомментировал смерть актрисы Инны Чуриковой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский режиссер Никита Михалков прокомментировал смерть известной актрисы Инны Чуриковой.

По его мнению, она была незаменимым и гениальным человеком. Говоря об актрисе он также вспомнил слова из Ветхого Завета.

- В Екклесиасте сказано, что уста говорят от избытка сердца, но бывает так, что от избытка сердца лучше молчать. Эту фразу совсем недавно я сказал по поводу ухода Эдуарда Артемьева. И вот я вновь вынужден её повторить, потому что ушла Инна Чурикова. С разницей всего в две недели мир покинули два гениальных человека, - написал Михалков в телеграм-канале "Бесогон".

Напомним, 14 января умерла звезда российского театра и кино 79-летняя Инна Чурикова. О ее кончине сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер. Прощание с артисткой пройдет в театре "Ленком" во вторник, 17 января.

В связи с печальной новостью журналисты KP.RU связались с мужем артистки Глебом Панфиловым. На звонки режиссер не ответил, но в ответ прислал СМС-сообщения. В них он признается, что "этого никто не ожидал".