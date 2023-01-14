Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Инны Чуриковой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой.

- Ушла из жизни яркая, талантливая актриса, удивительно обаятельная женщина. Она блистательно играла и на театральной сцене, и в кино, - отметил руководитель военного ведомства.

Также Шойгу добавил, что она внесла особый вклад в отечественную культуру.

- Фильмы, спектакли с участием Инны Михайловны, всегда искренние и глубокие, бесспорно, войдут в золотой фонд отечественной культуры, - отметил министр обороны. - Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Инны Михайловны, её коллегам и почитателям.

До этого президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы Инны Чуриковой, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В телеграмме российский лидер назвал смерть народной любимицы "огромной потерей для всех нас".

Также российский режиссер Никита Михалков прокомментировал смерть актрисы Инны Чуриковой. По его мнению, она была незаменимым и гениальным человеком.

14 января 2023 года на 80-м году жизни умерла актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова. Прощание с Инной Чуриковой пройдет в театре "Ленком" во вторник, 17 января.