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НовостиПолитика14 января 2023 17:05

Представитель Эрдогана предрек завершение конфликта на Украине, когда Запад и Россия заключат сделку

В противном случае, по его мнению, боевые действия затянутся надолго
София ГОНЧАРОВА
Представитель Эрдогана предрек завершение конфликта на Украине, когда Запад и Россия заключат сделку

Представитель Эрдогана предрек завершение конфликта на Украине, когда Запад и Россия заключат сделку

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что украинский конфликт, вероятнее всего, будет завершен после заключения "большой сделки" между российской стороной и западным блоком.

- Вероятно будет заключена некая большая сделка, которая должна будет урегулировать некоторые более крупные геополитические вопросы между Россией и западным блоком. Иначе боевые действия затянутся надолго, - отметил представитель Реджепа Тайипа Эрдогана. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Ибрагим Калын сообщил, что любой мирный план по украинскому кризису должен учитывать мнение России, но при этом участвовать в урегулировании ситуации стоит европейским странам и Соединённым Штатам.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказывал мнение, что Запад активизирует провокации вместо посредничества в урегулировании украинского кризиса.